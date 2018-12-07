В Хабаровске устанавливают главную новогоднюю елку

7 Дек. 11:38 2018-12-07T11:38:40+03:00

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В Краевой столице приступили к установке главной новогодней елки. По предварительным данным, зеленая красавица будет в высоту до 20 метров. Ее соберут из 144 настоящих елей, которые закрепят на металлическом каркасе.

- В этом году новогоднюю елку украсят новыми гирляндами и шарами. Если погода позволит, то поднимут собранную колючую красавицу уже в эти выходные, - рассказали в комитете по молодежной политике края.

Перед новым годом в Хабаровске также обустроят зимний городок на площади имени Ленина. Главная снежно-ледовая композиция расположится рядом с новогодней елкой. Называться она будет «Амурская зорька». Еще появится ледяной лабиринт в районе «нулевого километра». Окончательно оформлять площадь имени Ленина закончат к 23 декабря. Всего для строительства праздничного городка заготовили больше 600 кубометров льда и более 900 кубометров снега.