Биробиджанец заплатил мошенникам, которые обещали вернуть его документы
К полицейским в Биробиджане обратился местный житель, который попался на уловку телефонных мошенников. Дело в том, что ранее мужчина потерял документы и, чтобы быстрее их найти, разместил объявление в социальной сети.
- Через некоторое время ему позвонил неизвестный и сказал, что вернет пропажу, но только за 20 тысяч рублей. При этом 10 тысяч нужно было перевести авансом. Потерпевший клюнул на эту уловку, потому что ему срочно нужны были документы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.
Оплату потерпевший перевел через терминал на номер, с которого поступил звонок. Потом он перезвонил неизвестному, но ему уже никто не отвечал. Тогда-то мужчина и сообразил, что попался на уловку мошенников. Как позже выяснилось, номер, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован в Оренбургской области.
Жителей области убедительно просят жителей не переводить неизвестным лицам деньги в качестве предоплаты за ту или иную вещь или услугу.