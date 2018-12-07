2018-12-07T12:06:59+03:00
Происшествия

Биробиджанец заплатил мошенникам, которые обещали вернуть его документы

Неизвестный потребовал у мужчины 20 тысяч рублей за возврат, а когда получил оплату, перестал отвечать на звонки
Ольга КИВА
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Биробиджанец заплатил мошенникам, которые обещали вернуть его документыБиробиджанец заплатил мошенникам, которые обещали вернуть его документыФото: Алексей БУЛАТОВ
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К полицейским в Биробиджане обратился местный житель, который попался на уловку телефонных мошенников. Дело в том, что ранее мужчина потерял документы и, чтобы быстрее их найти, разместил объявление в социальной сети.

- Через некоторое время ему позвонил неизвестный и сказал, что вернет пропажу, но только за 20 тысяч рублей. При этом 10 тысяч нужно было перевести авансом. Потерпевший клюнул на эту уловку, потому что ему срочно нужны были документы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Оплату потерпевший перевел через терминал на номер, с которого поступил звонок. Потом он перезвонил неизвестному, но ему уже никто не отвечал. Тогда-то мужчина и сообразил, что попался на уловку мошенников. Как позже выяснилось, номер, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован в Оренбургской области.

Жителей области убедительно просят жителей не переводить неизвестным лицам деньги в качестве предоплаты за ту или иную вещь или услугу.

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