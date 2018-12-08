Погода в Хабаровске на 8 декабря 2018 года: днем до -21 градуса, возможен небольшой снег
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -17-19.
В Хабаровске небольшой снег. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -19-21. На Амуре наблюдается ледостав с торосами.
В Бикине без существенных осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -16-18.
В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -14-16.
В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -30-32. Днем -19-21.
В Чегдомыне небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -34-36. Днем -24-26.
В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -19-21.
В Охотске небольшой снег, метель. Ветер северный 10-15 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -7-9.