2018-12-08T03:04:31+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 8 декабря 2018 года: днем до -21 градуса, возможен небольшой снег

Теплее в крае не станет, в субботу нас ждет сильный ветер и мороз
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 8 декабря 2018 года: днем до -21 градуса, возможен небольшой снегПогода в Хабаровске на 8 декабря 2018 года: днем до -21 градуса, возможен небольшой снегФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -17-19.

В Хабаровске небольшой снег. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -19-21. На Амуре наблюдается ледостав с торосами.

В Бикине без существенных осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -16-18.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -14-16.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -30-32. Днем -19-21.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -34-36. Днем -24-26.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -19-21.

В Охотске небольшой снег, метель. Ветер северный 10-15 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -7-9.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае