2018-12-08T03:04:31+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 8 декабря 2018 года: днем до -21 градуса, возможен небольшой снег

Теплее в крае не станет, в субботу нас ждет сильный ветер и мороз
Борис КОКУРИН
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Погода в Хабаровске на 8 декабря 2018 года: днем до -21 градуса, возможен небольшой снегПогода в Хабаровске на 8 декабря 2018 года: днем до -21 градуса, возможен небольшой снегФото: Борис КОКУРИН
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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -17-19.

В Хабаровске небольшой снег. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -19-21. На Амуре наблюдается ледостав с торосами.

В Бикине без существенных осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -16-18.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -14-16.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -30-32. Днем -19-21.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -34-36. Днем -24-26.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -19-21.

В Охотске небольшой снег, метель. Ветер северный 10-15 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -7-9.

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