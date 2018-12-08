2018-12-08T04:31:41+03:00
Общество

В Хабаровске пустят под топор деревья на улице Карла Маркса

Под санитарные рубки попадут старые растения от улицы Синельникова до Выборгской
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске пустят под топор деревья на улице Карла МарксаВ Хабаровске пустят под топор деревья на улице Карла МарксаФото: Администрация Хабаровска
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Деревья рубить будут не все подряд, перед тем как приступить к санитарно зачистке всю растительность тщательно обследовали специалисты - у многих растений была нарушена корневая система, при сильном ветре они могут упасть и повредить линии электропередач.

- Кроме того, на протяжении последних двух лет на центральной улице города специалисты высаживали молодые деревья, которые уже прижились, но их затеняют густые кроны старых тополей, препятствуя росту, - рассказала Лариса Бондарь, сотрудник пресс-службы администрации города.

В сего по данным экспертов в санитарной обрезке нуждаются более 350 вязов и тополей. Уже весной следующего года на улице Карла Маркса будет высажено болше тысячи молодых вязов, кленов и ясеней. Всего же с начала года в Хабаровске под санитарную вырубку попали около двух тысяч растений.

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