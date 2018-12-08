В этом году дружинники выявили 38 нарушений правопорядка в Хабаровске

8 Дек. 06:06 2018-12-08T06:06:52+03:00

В 2019 году в городе будет разработан план совместной работы народных дружин и полиции

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По данным хабаровских сотрудников полиции сегодня в городе уже работают пять центров народных дружин. Расположены они в каждом из районов города при участковых пунктах полиции. Сегодня в добровольные дружины входят более двухсот человек. Только в совместных рейдах с сотрудникам правоохранительных органов дружинники выявили 38 правонарушений, из незаконного оборота ими изъято свыше пятисот шестидесяти литров спиртосодержащей продукции.

- В Хабаровске при содействии городской администрации участковые пункты полиции оснащены необходимым для работы оборудованием. Многие их них подключены к комплексу «Безопасный город», которая располагает камерами наружного наблюдения. 375 цифровых устройств круглосуточно передают картинку на мониторы комплекса. С помощью видеоустройств, а также благодаря оперативной работе дружинников и полицейских количество преступлений в общественный местах города сократилось на десять процентов, - отметил Владимир Шидий, начальник службы по работе с правоохранительными органами администрации города.

В следующем году в Хабаровске планируют разработать план совместной работы полиции и их добровольных помощников.