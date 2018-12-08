2018-12-08T06:06:52+03:00
Общество

В этом году дружинники выявили 38 нарушений правопорядка в Хабаровске

В 2019 году в городе будет разработан план совместной работы народных дружин и полиции
Борис КОКУРИН
Поделиться:
В этом году дружинники выявили 38 нарушений правопорядка в ХабаровскеВ этом году дружинники выявили 38 нарушений правопорядка в ХабаровскеФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

По данным хабаровских сотрудников полиции сегодня в городе уже работают пять центров народных дружин. Расположены они в каждом из районов города при участковых пунктах полиции. Сегодня в добровольные дружины входят более двухсот человек. Только в совместных рейдах с сотрудникам правоохранительных органов дружинники выявили 38 правонарушений, из незаконного оборота ими изъято свыше пятисот шестидесяти литров спиртосодержащей продукции.

- В Хабаровске при содействии городской администрации участковые пункты полиции оснащены необходимым для работы оборудованием. Многие их них подключены к комплексу «Безопасный город», которая располагает камерами наружного наблюдения. 375 цифровых устройств круглосуточно передают картинку на мониторы комплекса. С помощью видеоустройств, а также благодаря оперативной работе дружинников и полицейских количество преступлений в общественный местах города сократилось на десять процентов, - отметил Владимир Шидий, начальник службы по работе с правоохранительными органами администрации города.

В следующем году в Хабаровске планируют разработать план совместной работы полиции и их добровольных помощников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае