8 Дек. 07:30 2018-12-08T07:30:10+03:00

Ушел и взял на память серьги: в Хабаровске рецидивист обокрал знакомую Фото: Юлия ДУБИНА

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В полицию обратилась жительница микрорайона Большой аэродром. Девушка вернулась домой и обнаружила что кто-то взял ее ювелирные украшения: серьги, кольца, браслет и три золотые подвески – на сумму около 30 тысяч рублей.

Опросив потерпевшую и осмотрев место происшествия, оперативники пришли к выводу что в квартире действовал кто-то из знакомых женщины. Выяснилось, что раньше у нее в квартире почти полтора месяца жил мужчина, который отлично знал где она хранит украшения. Мало того подозреваемый уже был судим.

- Сотрудники полиции задержали подозреваемого. 26-летний фигурант пояснил, что украшения сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО под арестом – такую санкцию ему вынес суд опасаясь что злоумышленник может скрыться от правосудия.