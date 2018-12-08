2018-12-08T09:05:32+03:00
Общество

Хабаровчанка получила пять с половиной тысяч рублей за свою фотографию

Женщина через суд взыскала моральный вред с развлекательного центра
Борис КОКУРИН
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Хабаровчанка получила пять с половиной тысяч рублей за свою фотографиюХабаровчанка получила пять с половиной тысяч рублей за свою фотографиюФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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Началось все с того, что на гостевой карте в развлекательный центр женщина обнаружила свою фотографию с малолетним ребенком. Свое согласие на размещение фото она не давала и отправилась прямиком в суд потребовав взыскать с ушлых предпринимателей моральный ущерб. Центральный районный суд встал на сторону женщины и постановил выплатить ей компенсацию – пять с половиной тысяч рублей. Постановление попало к судебным приставам.

- В рамках исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации для установления имущественного положения должника. В ходе проверки установлено, что у должника в банке открыт счет, на котором находились денежные средства в размере, достаточном для полного погашения имеющейся задолженности, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Пристав обратился в банк в результате со счета должника немедленно списали установленную судом сумму. Деньги были немедленно перечислены пострадавшей.

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