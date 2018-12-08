Эх, прокачу! В Комсомольске-на-Амуре кондуктор сбежал с выручкой
Это был первый день стажировки 34-летней женщины. Она только недавно устроилась к индивидуальному предпринимателю кондуктором автобуса и находилась на испытательном сроке.
Отработав всего полдня, на обеденном перерыве новоиспечённый кондуктор вышла из автобуса вместе с деньгами, вырученными от продажи билетов, и скрылась в неизвестном направлении. Владелец предприятия поняв, что кондуктор не вернется обратился в полицию, где написал заявление о краже. По его расчетам женщина унесла с собой 14 тысяч рублей.
- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Денежные средства женщина потратила по личному усмотрению, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Сейчас фигурантка уголовного дела возбуждённого по статье «Кража» находится под подпиской об обязательной явке и ожидает суда.