2018-12-08T10:26:13+03:00
Происшествия

Эх, прокачу! В Комсомольске-на-Амуре кондуктор сбежал с выручкой

В сумке находилось 14 тысяч рублей
Борис КОКУРИН
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Эх, прокачу! В Комсомольске-на-Амуре кондуктор сбежал с выручкойЭх, прокачу! В Комсомольске-на-Амуре кондуктор сбежал с выручкойФото: Борис КОКУРИН
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Это был первый день стажировки 34-летней женщины. Она только недавно устроилась к индивидуальному предпринимателю кондуктором автобуса и находилась на испытательном сроке.

Отработав всего полдня, на обеденном перерыве новоиспечённый кондуктор вышла из автобуса вместе с деньгами, вырученными от продажи билетов, и скрылась в неизвестном направлении. Владелец предприятия поняв, что кондуктор не вернется обратился в полицию, где написал заявление о краже. По его расчетам женщина унесла с собой 14 тысяч рублей.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Денежные средства женщина потратила по личному усмотрению, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас фигурантка уголовного дела возбуждённого по статье «Кража» находится под подпиской об обязательной явке и ожидает суда.

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