2018-12-08T11:59:20+03:00
Общество

В Хабаровске предприниматели не спешат заключать договоры на вывоз мусора

Оформить соглашение с региональным оператором необходимо до конца декабря
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске предприниматели не спешат заключать договоры на вывоз мусораВ Хабаровске предприниматели не спешат заключать договоры на вывоз мусораФото: Администрация Хабаровска
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Времени, для того чтобы оформить отношения с регоператором на вывоз мусора осталось мало – чуть больше трех недель. Тем не менее всего пятьсот хабаровских предпринимателей заключили такие договоры, это из шести тысяч работающих на территории города.

Остальные не спешат, хотя коммунальщики предупреждают что с первого дня нового года будут игнорировать «дикие» мусорные площадки. Для тех, кто хочет, но не знает как это сделать есть информация на сайте регоператора. Там можно посмотреть и во сколько обойдется вывоз отходов.

- Для офисных помещений мы заключаем договор и рассчитываем норматив по количеству сотрудников, которые в них работают. Для детских садов – по количеству детей, которые их посещают, то же самое со школами. Для торговых центров расчет на вывоз мусора производится согласно квадратным метрам зданий или помещений, в которых они располагаются. Всю информацию можно посмотреть на нашем сайте, - подчеркивает Марина Оненко, начальник абонентского отдела ООО «Хабавтотранс ДВ».

В городе уже определены компании-перевозчики. Всего с нового вывозом мусора займутся около сорока спецмашин.

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