2018-12-09T06:18:22+03:00
Общество

Многодетная семья в Хабаровском крае пытается добиться проведения электроснабжения к их участку

Бесплатную землю они получили еще 5 лет назад, однако обязать администрацию обеспечить коммунальную услугу без вмешательства прокуратуры не получалось
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Многодетная семья в Хабаровском крае пытается добиться проведения электроснабжения к их участкуМногодетная семья в Хабаровском крае пытается добиться проведения электроснабжения к их участкуФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Нарушение выявили в процессе проведения прокурорской проверки. Оказалось, что в 2012 году многодетная семья получила на безвозмездной основе земельный участок в «Рабочем поселке Ванино». Там они хотели построить жилой дом. К сожалению, местная администрация не предприняла никаких мер, чтобы провести к участку электроснабжение. Тогда сотрудники надзорного ведомства подали в суд на представителей власти, чтобы те в принудительном порядке выполнили все необходимые меры по обеспечению коммунальной услуги.

- Ванинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил и возложил на администрацию рабочего поселка Ванино обязанность в срок до 1 июля следующего года провести электроснабжение на земельный участок, предоставленный многодетной семье, - отметили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В ведомстве отметили, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аэропорту Камчатки задержали убийцу, который, вопреки ограничениям, хотел вылететь в Хабаровский край
Мастер на дом: В Хабаровске у женщины пропали наличные, после ухода рабочего
Две семьи с детьми едва не погибли при пожаре в Хабаровском крае
Вылетевший из Хабаровска самолет из-за поломки двигателя вынужденно приземлился в Приморье
Погода в Хабаровске на 9 декабря 2018 года: днем до -18 градусов, без существенных осадков
В Хабаровске предприниматели не спешат заключать договоры на вывоз мусора
Эх, прокачу! В Комсомольске-на-Амуре кондуктор сбежал с выручкой
Хабаровчанка получила пять с половиной тысяч рублей за свою фотографию
Ушел и взял на память серьги: в Хабаровске рецидивист обокрал знакомую
В этом году дружинники выявили 38 нарушений правопорядка в Хабаровске
В Хабаровске пустят под топор деревья на улице Карла Маркса