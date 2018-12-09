Многодетная семья в Хабаровском крае пытается добиться проведения электроснабжения к их участку
Нарушение выявили в процессе проведения прокурорской проверки. Оказалось, что в 2012 году многодетная семья получила на безвозмездной основе земельный участок в «Рабочем поселке Ванино». Там они хотели построить жилой дом. К сожалению, местная администрация не предприняла никаких мер, чтобы провести к участку электроснабжение. Тогда сотрудники надзорного ведомства подали в суд на представителей власти, чтобы те в принудительном порядке выполнили все необходимые меры по обеспечению коммунальной услуги.
- Ванинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил и возложил на администрацию рабочего поселка Ванино обязанность в срок до 1 июля следующего года провести электроснабжение на земельный участок, предоставленный многодетной семье, - отметили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
В ведомстве отметили, что приговор суда пока не вступил в законную силу.