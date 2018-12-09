2018-12-09T08:13:04+03:00
Происшествия

Две семьи с детьми едва не погибли при пожаре в Хабаровском крае

В квартире загорелись домашние вещи и мебель, причину возгорания до сих пор устанавливают
Элина ОГАНЕСЯН
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Две семьи с детьми едва не погибли при пожаре в Хабаровском краеДве семьи с детьми едва не погибли при пожаре в Хабаровском краеФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Восьмого декабря утром на пульт пожарно-спасательной службы поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Лазо в Комсомольске-на-Амуре. Прибыв на место, пожарные установили, что пламя распространяется на 4 этаже здания – из окна выходили густые клубы дыма. К счастью, жильцы этой квартиры успели эвакуироваться до прибытия огнеборцев. Семья с трехлетним малышом и пятилетним ребенком вовремя покинула опасную квартиру.

Вместе с тем в эвакуации нуждались и соседи с пятого этажа – женщина, ее трехлетний малыш и грудной ребенок.

- По маршевым лестницам самостоятельно вышли ещё 4 жильца дома. Все спасенные и эвакуированные люди были осмотрены врачами скорой помощи, в госпитализации никто не нуждался, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Позже выяснилось, что в квартире на четвертом этаже загорелись домашние вещи и мебель. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники Государственного пожарного надзора.

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