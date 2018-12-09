Мастер на дом: В Хабаровске у женщины пропали наличные, после ухода рабочего

СЕГОДНЯ 09:44 2018-12-09T10:52:31+03:00

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Случилось все в одной из квартир, расположенных в Центральном районе Хабаровска. Местная жительница делала небольшой ремонт. Ей понадобилась помощь опытного специалиста, поэтому она полезла в интернет. В сети она наткнулась на объявление о вызове мастера на дом. Хабаровчанка позвонила по указанному номеру и оформила заявку. Все бы ничего, однако после ухода ремонтника женщина не досчиталась наличными – с полки шкафа пропали 13 тысяч рублей. Она обратилась в отделение полиции с заявлением о краже.

- Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний ранее не судимый местный житель. Он дал признательные показания и частично возместил заявительнице ущерб, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В ведомстве также отметили, что по статье «Кража» оперативники возбудили уголовное дело. Пока подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.