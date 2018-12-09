В аэропорту Камчатки задержали убийцу, который, вопреки ограничениям, хотел вылететь в Хабаровский край

СЕГОДНЯ 11:38 2018-12-09T11:38:22+03:00

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Началось все в 2005 году в Петропавловске-Камчатском. 32-летнего местного жителя осудили по статье «Убийство» к лишению свободы. В июле этого года его освободили из мест не столь отдаленных. После этого осужденного поставили на учет в полицию. На него действовал ряд ограничений, главный из которых – выезд за пределы полуострова. Однако свобода «одурманила» бывшего заключенного, и он забыл о всех запретах. Мужчина попытался вылететь на самолете в Хабаровский край, но в аэропорту его задержали сотрудники органов внутренних дел.

- Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по признакам преступления по статье «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.