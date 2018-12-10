2018-12-10T02:28:33+03:00
Общество

Аварийные дома в Бикине расселят в ближайшие три года

В очереди на новое жилье стоят 670 человек
Ульяна КОСКИНА
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Аварийные дома в Бикине расселят в ближайшие три годаАварийные дома в Бикине расселят в ближайшие три годаФото: Правительство Хабаровского края
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В новом жилье в Бикине нуждаются 670 человек - это очередь, которая начала формироваться еще в семидесятых. Аварийными в городе признали 19 домов и большая часть из них – на восемь квартир.

- Помещения, которые оказались непригодными для проживания на первое января 2017 года, расселят в течение трех лет, - сообщил Дарий Тюрин, министр ЖКХ края. - Администрация Бикина подала заявку на вступление в программу. Уже проектируют новые дома, определили территорию застройки. Строить трехэтажки начнут в следующем году.

Напомним, краевое правительство планирует забрать полномочия по расселению аварийных домов у муниципалитетов, потому что реализация программы идет слишком медленно. Например, в очереди на расселение в Хабаровске стоят почти три тысяч человек. При этом объем ветхого жилого фонда в краевой столице превысил 260 тысяч квадратных метров.

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