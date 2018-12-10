Незрячим хабаровчанам мешает комфортно жить отсутствие «Доступной среды»
Отсутсвием «доступной среды» в многоквартирых домах обеспокены общественные организации и инициативные группы инвалидов Хабаровского края. Накануне они обсудили насущные проблемы с представителями власти региона в рамках «круглого стола».
Активисты сообщили, что во многих помещениях нет «озвученных» лифтов, собственники не желают направлять деньги на ремонт подъездов, а коммунальщики незаинтересованны в создании «безбарьерной среды». Но это не все проблемы.
- Незрячие хабаровчане имеют право на бесплатный курс лечения в Бийском филиале Центра реабилитации слепых, - сообщила Елена Зенкина, председатель регионального отделения Всероссийского общества слепых. - Учреждение обеспечивает высокий уровень специализированных услуг. Вместе с тем, не все нуждающиеся могут поехать ввиду высокой стоимости билета. В связи с чем, будет рассмотрена возможность финансовой помощи для организации поездок.
В завершение мероприятия участники отметили необходимость «живого» общения и выразили желание продолжить работу в таком формате в следующем году.