2018-12-10T04:59:44+03:00
Общество

Хабаровская администрация приглашает жителей на личный прием

Специалисты мэрии будут отвечать на вопросы 12 декабря с 12 до 20 часов
Ульяна КОСКИНА
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Хабаровская администрация приглашает жителей на личный приемХабаровская администрация приглашает жителей на личный приемФото: Анастасия ОСИПОВА
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В День Конституции России, 12 декабря, в администрации Хабаровска пройдет приём граждан. Чтобы попасть на консультацию к специалистам необходимо заранее записаться.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сделать это можно в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: улица Карла Маркса, 66, кабинет № 127. Информацию можно уточнить по телефонам 41-98-38 или 41-98-39. Личный приём будет проходить в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт.

Хабаровчан ждут по следующим адресам:

- администрация города Хабаровска: ул. Карла Маркса, 66, кабинет № 127, телефоны: 41-98-38, 41-98-39, 41-98-37;

- общественно-консультационная приёмная мэра города Хабаровска: ул. Дикопольцева, 23, телефон: 30-46-74;

- комитет по управлению Центральным районом: ул. Фрунзе, 60, кабинет № 111, телефон 40-89-37;

- комитет по управлению Железнодорожным районом: пер. Ленинградский, 13-а, кабинет № 13, телефон 40-88-38, 31-53-61;

- комитет по управлению Индустриальным районом: ул. Краснореченская, 87, кабинет № 9, телефон 40-90-27;

- комитет по управлению Краснофлотским районом: ул. Руднева, 41, кабинет № 15, телефон 79-07-33;

- комитет по управлению Кировским районом: ул. Орджоникидзе, 3, кабинет № 108, телефон 41-95-27.

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