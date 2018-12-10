Развлекательный центр поплатился за незаконно размещенное фото молодой хабаровчанки и ее ребенка

СЕГОДНЯ 02:56 2018-12-10T02:57:22+03:00

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Один из развлекательных центров в Хабаровске попался на незаконном использовании чужого фото. Об этом стало известно от хабаровчанки, чье изображение организация решила разместить. При этом женщина уверяла, что разрешения на публикацию у нее никто не спрашивал.

- Пострадавшая на страницах гостевой карты заведения увидела фото, где она со своим малолетним ребенком. Эта информация была доступна широкому кругу лиц и, естественно, женщина стала переживать по этому поводу. Хабровчанка решила, что имеет право потребовать компенсацию морального вреда и подала иск, - рассказали в пресс-службе УФССП.

Суд удовлетворил требования женщины и обязал развлекательный центр выплатить компенсацию около пяти с половиной тысяч рублей. Однако организация не спешила рассчитаться с хабаровчанкой.

Деньги у провинившихся пришлось забирать принудительно. Для этого в банк, где у компании был открыт счет, направили постановление. Согласно этому документу на депозитный счет отдела судебных приставов нужно было перечислить сумму долга, что финансовая организация и сделала. Больше претензий к развлекательному центру нет.