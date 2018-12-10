10 Дек. 03:26 2018-12-10T03:26:45+03:00

В Хабаровске без отопления остался один дом на Локомотивном проезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной тому стал порыв, который случился вечером 9 декабря

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Жильцы дома №6 на Локомотивном проезде вчера, 9 декабря, остались без отопления. Причиной тому стал порыв сети. По данным на семь часов утра 10 декабря, ремонтные работы еще продолжаются.

По информации, предоставленной администрацией города, в минувшее воскресенье на дорогах краевой столицы работало 25 единиц техники предприятий благоустройства, в том числе ночью 14 машин. Больше 40 кубометров мусора собрали и вывезли с улиц Хабаровска, также на автомобильные дороги высыпали больше пяти тонн песчано-соляной смеси.

Кроме того, в минувшее воскресенье случилось 17 дорожных аварий, скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 814 раз.

Сегодня утром на городские маршруты вышло 648 единиц общественного транспорта. Из них 591 автобус, 37 трамваев и 20 троллейбусов. На пригородных маршрутах курсируют еще 57 автобусов.