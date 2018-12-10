2018-12-10T04:31:38+03:00
Общество

В Хабаровске открылся первый духовно-просветительский центр

Для посетителей здесь будут работать воскресные школы для детей и взрослых, лектории и выставки
Ольга КИВА
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В Хабаровске открылся первый духовно-просветительский центр ФОТО: Алексей СкуридинВ Хабаровске открылся первый духовно-просветительский центр ФОТО: Алексей Скуридин
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В краевой столице 9 декабря прошло открытие и освящение духовно-просветительского центра при храме святителя Иннокентия Иркутского. Торжественное событие устроили после божественной литургии в день празднования 120-летия освящения указанного храма. Новая площадка предназначена для проведения мастер-классов, выставок, концертов и лекториев.

- Подобный формат миссионерской и образовательной деятельности Русской Православной Церкви используется впервые в Приамурской митрополии. К слову, сейчас идет строительство духовно-просветительских центров в Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре и поселке Ванино, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Сейчас в хабаровском духовно-просветительском центре будет работать воскресная школа для детей и взрослых, библиотека, златошвейная мастерская и трапезная. Кроме того, для посетителей организуют занятия «Русской классической школы». В дальнейшем на ее базе собираются создать первую в Хабаровском крае православную гимназию.

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