Пьяный водитель устроил аварию на перекрестке в Хабаровске

10 Дек. 06:00 2018-12-10T06:00:09+03:00

Он должен был уступить дорогу, но не сделал этого

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В ночь с 9 на 10 декабря водитель на Toyota Wish решил проскочить перекресток, но не рассчитал время и врезался в проезжающую машину NissanTiida. Происшествие случилось в Индустриальном районе.

Как сообщил источник, автолюбитель хотел повернуть на улицу Суворова с улицы Ворошилова, в это время через перекресток ехала NissanTiida, которая двигалась по улице Ворошилова прямо. Мужчине нужно было остановиться и пропустить авто, но он почему-то этого не сделал. Как выяснилось позже, трезво оценивать ситуацию он не мог, потому что сел за руль пьяным. Это подтвердили результаты медицинского освидетельствования.

В результате дорожной аварии женщина, которая сидела за рулем NissanTiida, попала в больницу. Врачи диагностировали у нее ушибы коленных суставов, левого предплечья, ушибы и ссадины мягких тканей лица. В машине пьяного водителя находился пассажир, который также пострадал. Его доставили в больницу.

По предварительной информации, в отношении автолюбителя составили административный протокол, сейчас решается вопрос о проведении административного расследования.