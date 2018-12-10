2018-12-10T05:24:45+03:00
Спорт

Павел Савельев из Хабаровского края стал самым молодым мастером спорта

Свой титул он завоевал на Всероссийских соревнованиях по плаванию в Сыктывкаре
Ольга КИВА
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Павел Савельев из Хабаровского края стал самым молодым мастером спорта ФОТО: ДЮСШ «Дельфин»Павел Савельев из Хабаровского края стал самым молодым мастером спорта ФОТО: ДЮСШ «Дельфин»
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В Хабаровском крае теперь на одного мастера спорта больше. Этот титул завоевал 14-летний Павел Савельев. Несмотря на свою юный возраст он выполнил норматив и стал самым молодым мастером спорта среди юношей в истории плавания Хабаровского края.

Павел Савельев, Ярослав Яшин и Таисия Иванова участвовали во Всероссийском турнире по плаванию среди юношей 13-14 лет и девушек 11-12 лет. На соревнования в Сыктывкар приехали порядка 500 сильнейших спортсменов. Хабаровчане смогли обойти других пловцов и завоевали четыре награды. Ребята вошли в топ-10 сильнейших спортсменов страны на дистанциях 50, 100, 200 метров на спине, 200 и 400 метров вольным стилем и 200 метров баттерфляй в своих возрастных категориях.

- Три медали Савельева и норматив мастера – превзошли все ожидания. Теперь Павел Савельев и Ярослав Яшин станут кандидатами в юношескую сборную страны, возможно в следующем году ребят пригласят на мероприятия юношеской сборной. Также по возрасту они проходят на спартакиаду учащихся России, - рассказал Сергей Остроушко, вице-президент федерации плавания Хабаровского края, директор ДЮСШ «Дельфин».

В ближайшем будущем, а именно с 11 по 13 декабря в Хабаровске пройдут соревнования по плаванию, а 20 декабря юные спортсмены отправятся в Санкт-Петербург на международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова».

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