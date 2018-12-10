Губернатор озвучил итоги проверки зарплат врачей в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 07:06 2018-12-10T07:06:43+03:00

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Проверка зарплат врачей, инициированная после скандального заявления министра здравоохранения, подошла к концу. Напомним, главный по региональной медицине сказал, что на получку жалуются только ленивые специалисты, а трудяги зарабатывают не менее 47 тысяч рублей.

После руководителям больниц и поликлиник края был дан наказ предоставить данные о реальных зарплатах медицинских работников всех уровней. Проверка показала, что показатели выдерживаются не везде, но, в основной массе, врачи получают достойно.

- Опасение вызывает то, что врачи работают на 1,5-2 ставки, но к этому вопросу тоже можно по-разному подходить. У нас колоссальный недобор медицинских работников и если мы поставим специалистов только на одну ставку, то, конечно, зарплаты будут низкие и тогда вообще не будет никакой медпомощи, потому что нас некому будет лечить, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Он также отметил, что есть места, где зарплаты ниже заявленных показателей. Называть цифры и конкретные учреждения глава региона отказался, отметив, что вскоре наведается в них с инспекцией. По словам Фургала, проблемы с зарплатами врачей есть в Комсомольске, Николаевске и по большей части в Хабаровске.

- Мы будем принимать решения как выходить из этого положения. Просто повышением зарплат врачам, к сожалению, проблема не решится, - резюмировал губернатор.