Пожар в жилом доме в Хабаровске: в одной из квартир горели домашние вещи

10 Дек. 07:41 2018-12-10T07:41:27+03:00

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Утром 8 декабря в многоквартирном доме на улице Руднева в Хабаровске произошел пожар. Люди успели эвакуироваться до прибытия спасателей. Огнеборцы приехали на место происшествия в течении 10 минут, еще столько же им потребовалось, чтобы потушить огонь.

- Возгорание случилось в одной из квартир многоэтажки. Как оказалось, горели домашние вещи. При этом само помещение лишь частично пострадало, - сообщила Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы МЧС по Хабаровскому краю. - Пять собственников покинули свое жилье самостоятельно, помощь спасателей им не понадобилась. В медицинском осмотре хабаровчане также не нуждались. Пострадавших нет.

Сейчас на месте работают сотрудники Государственного пожарного надзора. Специалистам предстоит выяснить причины пожара и установить виновного в происшествии. Предположительно намеренного поджега не было.