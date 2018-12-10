2018-12-10T07:41:27+03:00
Происшествия

Пожар в жилом доме в Хабаровске: в одной из квартир горели домашние вещи

Жильцы успели эвакуироваться до приезда огнеборцев
Ульяна КОСКИНА
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Пожар в жилом доме на улице Руднева: помощь хабаровчанам не потребоваласьПожар в жилом доме на улице Руднева: помощь хабаровчанам не потребоваласьФото: Артем КИЛЬКИН
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Утром 8 декабря в многоквартирном доме на улице Руднева в Хабаровске произошел пожар. Люди успели эвакуироваться до прибытия спасателей. Огнеборцы приехали на место происшествия в течении 10 минут, еще столько же им потребовалось, чтобы потушить огонь.

- Возгорание случилось в одной из квартир многоэтажки. Как оказалось, горели домашние вещи. При этом само помещение лишь частично пострадало, - сообщила Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы МЧС по Хабаровскому краю. - Пять собственников покинули свое жилье самостоятельно, помощь спасателей им не понадобилась. В медицинском осмотре хабаровчане также не нуждались. Пострадавших нет.

Сейчас на месте работают сотрудники Государственного пожарного надзора. Специалистам предстоит выяснить причины пожара и установить виновного в происшествии. Предположительно намеренного поджега не было.

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