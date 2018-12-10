Комсомольчанин угодил ногой в ливневку и застрял

СЕГОДНЯ 11:34 2018-12-10T11:34:41+03:00

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Жителю Комсомольска-на-Амуре потребовалась помощь спасателей. В минувшее воскресенье мужчина провалился одной ногой в ливневую канализацию и не смог самостоятельно выбраться из металлического «плена».

- Спасателям пришлось распелить решетку, чтобы помочь горожанину, - сообщил Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации города. - Мужчина не пострадал. Позже его осмотрели врачи скорой помощи и пришли к выводу, что необходимости в госпитализации не было. Между тем, пострадавший немного замерз пока ждал приезда специальных служб.

Из-за того, что решетку пришлось подпилить, отверстие стало достаточно большим. Накануне вечером его временно прикрыли ветками деревьев. Уже сейчас дорожники собираются установить временные знаки в районе ливневки. Весной на этом месте появится новая железная конструкция.