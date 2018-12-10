2018-12-10T07:27:10+03:00
Общество

В Хабаровском крае выделили 100 миллионов рублей на поддержку сел

Деньги получили проекты, основанные на местных инициативах жителей
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае выделили 100 миллионов рублей на поддержку селВ Хабаровском крае выделили 100 миллионов рублей на поддержку селФото: Правительство Хабаровского края
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Как отмечают в краевом правительстве, в 2018 году активность муниципалитетов достигла рекордных показателей - участие в конкурсе приняли 15 районов края, от которых поступило 80 заявок, и все они получили деньги на реализацию своих проектов.

В основном от граждан поступали заявки на восстановление и ремонт парков, скверов, памятных знаков, обустройство детских и спортивных площадок. Например, в Советской Гавани накануне открыли сквер имени Николая Бошняка - основателя города, общая стоимость проекта составила 7,4 миллиона рублей, из них 3,2 миллиона оплачено как раз за счет программы поддержки местных инициатив.

- Сейчас уровень доходов местных бюджетов не позволяет полностью финансировать подобные проекты, поэтому такой инструмент привлечения финансовых ресурсов очень востребован, - отметил Андрей Романченко, замминистра сельского хозяйства края - начальник управления развития сельских территорий. - Реализуемые проекты помогают сохранять и развивать действующую инфраструктуру в поселках, а также объединяют сельских жителей в стремлении к повышению качества жизни.

Помимо Совгавани несколько местных инициатив уже реализовали и в других населенных пунктах. В их числе уличный скейт-роллердром в Ванино, детские площадки и освещение улиц в Хурбе, воркаут-площадка в Корфовском, а также парковые зоны в Ильинке и Эльбане.

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