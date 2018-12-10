2018-12-11T02:58:34+03:00
Общество

В Хабаровском крае сняли ограничения для рейсовых автобусов

Дорожное полотно очистили от снежного наката и гололеда
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае сняли ограничения для рейсовых автобусовВ Хабаровском крае сняли ограничения для рейсовых автобусовФото: Евгения ГУСЕВА
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В Хабаровском крае открыли дорогу для рейсовых автобусов, следующих по маршруту Хабаровск – село Лидога - поселок Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре на участке дороги Лидога – Ванино. Ограничение сняли сегодня, 10 декабря, в 12:00. Ранее открыли для движения рейсовых автобусов трассу Комсомольск-Селихино.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Хабаровском крае, дорожные службы уже очистили дорогу от снежного наката и гололеда. На сегодняшний день остается закрытой паромная переправа «Ванино-Холмск». Движение по морскому пути ограничили с 6 декабря 2018 года из-за циклона, во власти которого оказалось Охотское побережье. Суда начнут курсировать, как только метеоусловия станут лучше.

Напомним, сильный циклон пришел в 3 декабря. В регионе прошли осадки в виде мокрого снега и снега, наблюдалось усиление ветра по долинам рек до 10-16 метров в секунду, на побережье Охотского моря до 15-20 метров в секунду. Из-за этого на дорогах ограничили движение.

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