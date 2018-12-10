2018-12-10T10:00:03+03:00
Общество

Хабаровские коммунисты устроили автопробег против высоких цен на бензин

Колонна автомобилей проехала от Речного вокзала сначала по южной окраине краевой столицы, а потом по северной
Ольга КИВА
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Хабаровские коммунисты устроили автопробег против высоких цен на бензин ФОТО: Хабаровское краевое отделение КПРФХабаровские коммунисты устроили автопробег против высоких цен на бензин ФОТО: Хабаровское краевое отделение КПРФ
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Представители партии КПРФ устроили в Хабаровске автопробег против необоснованно высоких цен на бензин и дизельное топливо. Акция протеста прошла вчера днем, 9 декабря. Автоколонна из 15 машин, украшенных флагами партии и стягами соответствущей тематики, проехала от Речного вокзала сначала по южной окраине города, а потом по северной. После пробега участники вернулись обратно к Речному вокзалу.

- По пути водители гневно сигналили возле каждой автозаправки, выказывая таким образом свое недовольство. Кроме того, они гудками привлекали к себе внимание пешеходов и автомобилистов, - рассказали организаторы автопробега в своем аккаунте в социальной сети.

Инициаторы акции также поделились своими планами – они собираются устраивать такие протесты регулярно вплоть до Нового года.

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