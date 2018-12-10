2018-12-10T12:27:57+03:00
Происшествия

Гражданина Узбекистана осудят за вырубку леса в Хабаровском крае

Мужчина уничтожил 15 деревьев в лесничестве Бикинского района
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Гражданина Узбекистана осудят за вырубку леса в Хабаровском краеГражданина Узбекистана осудят за вырубку леса в Хабаровском краеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 23 по 27 сентября текущего года обвиняемый, по версии следствия, спилил 15 деревьев пород ясень, липа, береза и клен на территории филиала «Бикинское лесничество» КГКУ «Аванское лесничество» Бикинского муниципального района. Мужчину на месте преступления поймали сотрудники организации, которые и вызвали на место следственно-оперативную группу. Как установили в ходе расследования, незаконные действия браконьера - приезжего из Узбекистана - нанесли ущерб лесному фонду государства в размере 500 тысяч рублей.

- В отношении иностранного гражданина возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Подсудимый в ходе предварительного следствия вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело прокуратура отправила в суд для рассмотрения его по существу.

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