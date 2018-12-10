2018-12-10T08:57:12+03:00
Происшествия

Отец и сын чуть не замерзли на трассе Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск

Их машина сломалась посреди дороги и бензин быстро заканчивался
Ольга КИВА
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Отец и сын чуть не замерзли на трассе Комсомольск-на-Амуре – ХабаровскОтец и сын чуть не замерзли на трассе Комсомольск-на-Амуре – ХабаровскФото: ДВРПСО МЧС России
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В Хабаровском крае спасли мужчину и его 11-летнего сына, которые замерзали на трассе Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. Пострадавшие отправились в дорогу, но по пути у них случилось маленькое происшествие – их машина сломалась. Автолюбитель не смог завести свою легковушку, к тому же бензин быстро заканчивался, поэтому мужчина решил вызвать спасателей.

- Сообщение о происшествии поступило вечером 9 декабря, в 17:10. Водитель находился на 62-м километре автодороги Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. Оставаться на ночь на зимней трасе опасно, тем более с ребенком. Мужчина вызвал подмогу и поступил правильно, - рассказали в пресс-службе ФГКУ ДВРПСО.

На помощь пострадавшим выехала группа спасателей в составе трех человек. К девяти часам вечера отца и сына доставили в город Юности, а их автомобиль отбуксировали к ближайшей на трассе автостоянке.

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