Хабаровчанка угодила в травмпункт после внезапной остановки автобуса

10 Дек. 11:55 2018-12-10T11:55:09+03:00

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На минувших выходных в центре Хабаровске случилось дорожное происшествие, в котором пострадала пассажирка автобуса. Женщина отправилась по своим делам и поехала по маршруту №1. Однако общественный транспорт сначала слишком быстро двигался по улице Ленина, а потом внезапно резко затормозил. Из-за такой, практически экстренной остановки, 52-летняя хабаровчанка, находящаяся внутри автобуса, упала и получила травмы.

Как пояснили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, у пострадавшей диагностировали ушибы мягких тканей поясничной области и левого тазобедренного сустава. Пострадавшую пассажирку доставили в ближайший травмпункт. По предварительной информации, за рулем автобуса сидел мужчина, у которого опыт вождения восемь лет. Автоинспекторы пока выясняют, что послужило причиной такого, мягко говоря, бестактного поведения на дороге.