На одной из автозаправок Комсомольска-на-Амуре почва оказалась опасной
В Комсомольске-на-Амуре закончилась проверка экологического происшествия на автозаправке. В начале октября стало известно, что на территории станции случился розлив нефти из-за дыры в шланге.
- Территория станции не имеет со всех сторон ограждение, из-за этого нефтепродукты попали в почву. Для экспертизы отобрали пробы, после исследования которых стало ясно, что уровень загрязнения земли опасный, - рассказали в Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуре.
Против компании, ответственной за автозаправку, и против ее руководителя возбудили административные дела. Заставить нарушителей устранить экологическую проблему решили через суд. В иске прокурор указал основное требование – обязать предприятие провести рекультивацию земли. Это значит, что ответчик должен восстановить почву до состояния, которое будет соответствовать нормам законодательства.