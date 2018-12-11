2018-12-11T02:47:15+03:00
Общество

На одной из автозаправок Комсомольска-на-Амуре почва оказалась опасной

Причина тому - розлив нефти
Ольга КИВА
Поделиться:
На одной из автозаправок Комсомольска-на-Амуре почва оказалась опасной ФОТО: Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратураНа одной из автозаправок Комсомольска-на-Амуре почва оказалась опасной ФОТО: Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре закончилась проверка экологического происшествия на автозаправке. В начале октября стало известно, что на территории станции случился розлив нефти из-за дыры в шланге.

- Территория станции не имеет со всех сторон ограждение, из-за этого нефтепродукты попали в почву. Для экспертизы отобрали пробы, после исследования которых стало ясно, что уровень загрязнения земли опасный, - рассказали в Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуре.

Против компании, ответственной за автозаправку, и против ее руководителя возбудили административные дела. Заставить нарушителей устранить экологическую проблему решили через суд. В иске прокурор указал основное требование – обязать предприятие провести рекультивацию земли. Это значит, что ответчик должен восстановить почву до состояния, которое будет соответствовать нормам законодательства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
13 домов в Хабаровске остались без отопления
Матч «Амур» - «Барыс» 10 декабря: хабаровчане показали гостям свой крутой нрав
Электронные табло предупредят автолюбителей о закрытии переезда в Хабаровске
Землетрясение на Курилах: местные жители почувствовали подземные толчки
90 пачек офисной бумаги присвоили себе хабаровские грузчики
В Хабаровске отпразднуют 25-летие принятия Конституции РФ
Опытный водитель сбил студента на «зебре» в Хабаровске
Вору не составило труда заехать днем на стройку в Хабаровске и забрать стройматериалы
В Хабаровске встретили новобранцев из западных регионов страны
Хабаровский бизнесмен отправил в Китай десятки тонн «бесплатных» сладостей
Погода в Хабаровске на 11 декабря 2018 года: днем до -16 градусов, без осадков
Губернатор Хабаровского края прокомментировал возвращение мэра Комсомольска
Гражданина Узбекистана осудят за вырубку леса в Хабаровском крае
Хабаровчанка угодила в травмпункт после внезапной остановки автобуса
Комсомольчанин угодил ногой в ливневку и застрял
Пока хабаровчанка зарабатывала деньги, ее квартиру методично разоряли
Хабаровские коммунисты устроили автопробег против высоких цен на бензин
Житель Хабаровска врезался в дерево на угнанном авто
Отец и сын чуть не замерзли на трассе Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск
В Хабаровском крае сняли ограничения для рейсовых автобусов
Пожар в жилом доме в Хабаровске: в одной из квартир горели домашние вещи
Губернатор озвучил итоги проверки зарплат врачей в Хабаровском крае
В Хабаровском крае выделили 100 миллионов рублей на поддержку сел
Пьяный водитель устроил аварию на перекрестке в Хабаровске