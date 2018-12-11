СЕГОДНЯ 02:47 2018-12-11T02:47:15+03:00

На одной из автозаправок Комсомольска-на-Амуре почва оказалась опасной ФОТО: Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура

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В Комсомольске-на-Амуре закончилась проверка экологического происшествия на автозаправке. В начале октября стало известно, что на территории станции случился розлив нефти из-за дыры в шланге.

- Территория станции не имеет со всех сторон ограждение, из-за этого нефтепродукты попали в почву. Для экспертизы отобрали пробы, после исследования которых стало ясно, что уровень загрязнения земли опасный, - рассказали в Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуре.

Против компании, ответственной за автозаправку, и против ее руководителя возбудили административные дела. Заставить нарушителей устранить экологическую проблему решили через суд. В иске прокурор указал основное требование – обязать предприятие провести рекультивацию земли. Это значит, что ответчик должен восстановить почву до состояния, которое будет соответствовать нормам законодательства.