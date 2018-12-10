Пока хабаровчанка зарабатывала деньги, ее квартиру методично разоряли

10 Дек. 10:41 2018-12-10T10:41:10+03:00

Вор вынес из ее жилья бытовую технику, норковую шубу и личные вещи почти на 850 тысяч рублей

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К полицейским в Хабаровске обратилась жительница Хабаровска, у которой обокрали квартиру. Злоумышленник полез в ее жилище, когда горожанка была на работе. Внутрь помещения он попал, взломав дверные замки и, пока хозяйки не было дома, вынес из квартиры бытовую технику, норковую шубу и личные вещи на сумму порядка 850 тысяч рублей.

- В ходе расследования оперативники задержали 29-летнего местного жителя. Как выяснилось позже, он уже имел проблемы с законом. В его прошлом были судимости за грабежи и кражи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенное фигурант продал через интернет, а на вырученные деньги жил, пока его не задержали. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Похищенное имущество полицейские пока розыскивают.