Губернатор Хабаровского края прокомментировал возвращение мэра Комсомольска

СЕГОДНЯ 12:57 2018-12-10T12:57:28+03:00

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Мэр Комсомольска-на-Амуре передумал уходить и подал заявление на отзыв предыдущего заявления об отставке. Губернатор Хабаровского края не раз подчеркивал: в городе Юности безвластие, поэтому там творится вакханалия. Поэтому Сергей Фургал одобрил решение пытавшегося уйти Андрея Климова.

- Нужно понимать еще какую вещь: из-за того, что в Комсомольске возникло безвластие, во-первых, под угрозу встали все краевые и федеральные программы, а это набережная, инженерная школа, две больницы, онкодиспансер и так далее. Мы не можем себе позволить ставить их выполнение под сомнение. Поэтому если мэр принял такое решение, пускай остается до выборов. Выбирать градоначальника жители Комсомольска будут планово, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Теперь Андрею Климову, администрации города и думе предстоит подготовить краткосрочную программу развития Комсомольска. В ней должны быть учтены все болевые точки, среди которых дороги, транспорт, хлебозавод. Проверять и утверждать программу будет лично глава региона с профильными министрами.