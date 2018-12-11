2018-12-11T05:26:34+03:00
Происшествия

90 пачек офисной бумаги присвоили себе хабаровские грузчики

Ущерб от кражи составил порядка 17 тысяч рублей
Ульяна КОСКИНА
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90 пачек офисной бумаги присвоили себе хабаровские грузчики90 пачек офисной бумаги присвоили себе хабаровские грузчикиФото: Олег ЗОЛОТО
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Партия офисной бумаги «приглянулась» хабаровским грузчикам. За помощью в полицию обратился представитель одного из предприятий. Как оказалось, двое работников на территории базы, расположенной на улице Ленинградской, похитили 18 коробок с товаром. Ущерб от кражи заявитель оценил в сумму порядка 17 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровском краю, мужины решили присвоить себе чужое имущество во время разгрузки. 90 пачек бумаги они спрятали и планировали в дальнейшем их продать.

Задержанные во всем признались. Как выяснилось, ранее 43-летний злоумышленник дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи. Его поддельник в поле зрения правоохранителей попал впервые.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Оба находят под подпиской о не выезде.

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