2018-12-11T06:29:06+03:00
Общество

Электронные табло предупредят автолюбителей о закрытии переезда в Хабаровске

Специальные устройства появились на пересечении улиц Тихоокеанская и Металлистов
Ульяна КОСКИНА
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Электронные табло предупредят автолюбителей о закрытии переезда в ХабаровскеЭлектронные табло предупредят автолюбителей о закрытии переезда в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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Электронные табло появились на пересечении улиц Тихоокеанской и Металлистов в Хабаровске. Теперь о закрытие железнодорожного переезда в этом районе горожане будут заранее и смогут избежать пробок, просто выбрав другой маршрут.

- Система работает в автоматическом режиме. При приближении поезда появляется сигнал о закрытии шлагбаума на переезде, который поступает на электронное табло, - сказал Евгений Нагорный, заместитель директор МУП «НПЦОДД» .

Цифровые информаторы в прошлом году установили на железнодорожном переезде по улице Тихоокеанской в районе нефтеперерабатывающего завода. Также один светодиодный экран стоит перед поворотом на улицу Орджоникидзе, другой - после остановки «38 школа». Кроме того, три подобных устройства появились на въезде в краевой центр. Их там установили в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

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