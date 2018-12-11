2018-12-11T02:17:01+03:00
Общество

Хабаровский бизнесмен отправил в Китай десятки тонн «бесплатных» сладостей

Почему деньги за товар не вернулись в Россию, разбираются хабаровские таможенники
Ольга КИВА
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Хабаровский бизнесмен отправил в Китай десятки тонн «бесплатных» сладостейХабаровский бизнесмен отправил в Китай десятки тонн «бесплатных» сладостейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Хабаровская фирма поставляла сладости в Поднебесную «бесплатно». К такому выводу пришли таможенники при проверке документов экспортера конфет, печенья, вафель, мороженного и меда. В общей сложности бизнесмен с июля по апрель 2016 года вывез из страны порядка 50 тонн сладостей. За эту партию товара он должен был получить оплату около семи с половиной миллионов рублей. Именно этой суммы и не досчитались сотрудники таможни.

- По условиям контрактов, заключенных между российской и китайской компаниями, получатель в КНР должен был оплатить российские товары в течение 790 дней с момента их отправки. В 2018 году сроки истекли, однако деньги за отправленный груз в Россию так и не вернулись, - прокомментировала Виктория Алёшина, пресс-секретарь Хабаровской таможни.

Теперь хабаровскому бизнесмену придется ответить за свое попустительство. Ему нужно было выбить из получателя деньги до установленного срока, но он этого не сделал. Против него уже возбудили четыре административных дела за нарушение валютного законодательства.

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