В Хабаровске встретили новобранцев из западных регионов страны

11 Дек. 03:17 2018-12-11T03:17:20+03:00

Молодое пополнение из 700 человек уже распределили по воинским частям

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В Хабаровск приехал крупный эшелон с новобранцами из западных регионов страны. Всех прибывших солдат призвали на службу осенью этого года. Молодое пополнение пока привыкает к дальневосточному климату и новому начальству.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, порядка 700 молодых людей уже распределили по воинским частям. Новобранцев отправили в соединения специального назначения, железнодорожные, мотострелковые и инженерные войска, войска радиоэлектронной борьбы и армии ВВС и ПВО, дислоцированные в Хабаровском крае.

Кроме того, около 300 прибывших призывников направили на учебу. Молодые люди пройдут курс начальной военной выучки в окружном учебном центре по подготовке младших специалистов округа. После окончания обучения новобранцы приступят к освоению военно-учетных специальностей.