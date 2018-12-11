2018-12-11T04:18:11+03:00
Происшествия

Опытный водитель сбил студента на «зебре» в Хабаровске

Парню понадобилась помощь травматологов
Ольга КИВА
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Опытный водитель сбил студента на «зебре» в ХабаровскеОпытный водитель сбил студента на «зебре» в ХабаровскеФото: УГИБДД по г.Хабаровску
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В Хабаровске опытный водитель сбил 16-летнего студента. Происшествие случилось вчера утром, 10 декабря, в Индустриальном районе города. Парень переходил дорогу по пешеходному переходу. Время суток еще темное, пострадавший был одет в темную одежду без светоотражающих элементов и, видимо, автолюбитель его не заметил.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, молодого человека доставили в детский травмпункт. У него диагностировали ушиб мягких тканей верхней трети и средней трети правого предплечья, обоих голеней. Лечение пострадавший будет проходить амбулаторно.

Автоинспекторы пока выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной информации, мужчина сел за руль, будучи трезвым. К слову, водительский стаж у него 29 лет. В отношении мужчины вынесли определение за нарушение правил дорожного движения.

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