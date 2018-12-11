Вору не составило труда заехать днем на стройку в Хабаровске и забрать стройматериалы

СЕГОДНЯ 03:44 2018-12-11T03:44:11+03:00

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К полицейским в Хабаровске обратился предприниматель с заявлением о краже. В его ведении находилась стройка, с территории которой исчезли металлические конструкции. Эти элементы нужны были, чтобы соорудить строительные леса. Оперативники взялись за расследование и вскоре вышли на предполагаемого похитителя.

- Главным подозреваемым оказался 29-летний бывший работник компании. До этого у молодого человека не было проблем с законом. Предварительно известно, что он заехал на территорию стройки на арендованном грузовике, сторожу сказал, что хочет вывести свое имущество. Охранник знал его лично и поэтому впустил, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенное молодой человек сдал в пункт приема металлолома, а вырученные от сделки деньги потратил по своему усмотрению. Против задержанного уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время расследования горожанина отпустили на свободу под подписку о невыезде.