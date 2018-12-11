2018-12-11T03:44:11+03:00
Происшествия

Вору не составило труда заехать днем на стройку в Хабаровске и забрать стройматериалы

Похищенное злоумышленник вывез на арендованном грузовике, минуя сторожа
Ольга КИВА
Поделиться:
Вору не составило труда заехать днем на стройку в Хабаровске и забрать стройматериалыВору не составило труда заехать днем на стройку в Хабаровске и забрать стройматериалыФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

К полицейским в Хабаровске обратился предприниматель с заявлением о краже. В его ведении находилась стройка, с территории которой исчезли металлические конструкции. Эти элементы нужны были, чтобы соорудить строительные леса. Оперативники взялись за расследование и вскоре вышли на предполагаемого похитителя.

- Главным подозреваемым оказался 29-летний бывший работник компании. До этого у молодого человека не было проблем с законом. Предварительно известно, что он заехал на территорию стройки на арендованном грузовике, сторожу сказал, что хочет вывести свое имущество. Охранник знал его лично и поэтому впустил, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенное молодой человек сдал в пункт приема металлолома, а вырученные от сделки деньги потратил по своему усмотрению. Против задержанного уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время расследования горожанина отпустили на свободу под подписку о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
13 домов в Хабаровске остались без отопления
Матч «Амур» - «Барыс» 10 декабря: хабаровчане показали гостям свой крутой нрав
Электронные табло предупредят автолюбителей о закрытии переезда в Хабаровске
Землетрясение на Курилах: местные жители почувствовали подземные толчки
90 пачек офисной бумаги присвоили себе хабаровские грузчики
В Хабаровске отпразднуют 25-летие принятия Конституции РФ
Опытный водитель сбил студента на «зебре» в Хабаровске
В Хабаровске встретили новобранцев из западных регионов страны
На одной из автозаправок Комсомольска-на-Амуре почва оказалась опасной
Хабаровский бизнесмен отправил в Китай десятки тонн «бесплатных» сладостей
Погода в Хабаровске на 11 декабря 2018 года: днем до -16 градусов, без осадков
Губернатор Хабаровского края прокомментировал возвращение мэра Комсомольска
Гражданина Узбекистана осудят за вырубку леса в Хабаровском крае
Хабаровчанка угодила в травмпункт после внезапной остановки автобуса
Комсомольчанин угодил ногой в ливневку и застрял
Пока хабаровчанка зарабатывала деньги, ее квартиру методично разоряли
Хабаровские коммунисты устроили автопробег против высоких цен на бензин
Житель Хабаровска врезался в дерево на угнанном авто
Отец и сын чуть не замерзли на трассе Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск
В Хабаровском крае сняли ограничения для рейсовых автобусов
Пожар в жилом доме в Хабаровске: в одной из квартир горели домашние вещи
Губернатор озвучил итоги проверки зарплат врачей в Хабаровском крае
В Хабаровском крае выделили 100 миллионов рублей на поддержку сел
Пьяный водитель устроил аварию на перекрестке в Хабаровске