2018-12-11T04:49:44+03:00
Общество

В Хабаровске отпразднуют 25-летие принятия Конституции РФ

В городе организуют фотовыставки, концерты, флешмоб и викторины
Ольга КИВА
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В Хабаровске отпразднуют 25-летие принятия Конституции РФ ФОТО: Архив ФСО РоссииВ Хабаровске отпразднуют 25-летие принятия Конституции РФ ФОТО: Архив ФСО России
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В краевой столице 12 декабря готовятся отметить 25-летие принятия Конституции РФ. В этот день в городе организуют фотовыставки, праздничные концерты, флешмоб и викторины на знание конституции.

- Главным событием этого дня станет молодежный спортивный флешмоб под названием «Мы - граждане России». Он пройдет на набережной стадиона имени Ленина, начало в 17:00 на большом катке. Участники получат листки бумаги формата А4 трех цветов, которые потом по команде поднимут вверх, а перед этим люди выстроятся по цветам российского триколора, - рассказали в пресс-службе правительства края.

На сцене перед катком устроят концерт с участием духового оркестра Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии по Хабаровскому краю и вокальных и танцевальных коллективов города.

Также в программе на 12 декабря викторина на знание конституции и выступления студентов с докладами. Эти мероприятия пройдут в рамках молодёжной межнациональной ассамблеи «Конституция РФ как правовая основа национального единства». В филармонии устроят концерт «Для Вас, ветераны!», а во дворце дружбы «Русь» - фотовыставку, посвящённую 25-летию принятия Конституции РФ.

Кроме того, в Дальневосточной государственной научной библиотеке, Хабаровской краевой детской библиотеке имени Наволочкина и Хабаровской краевой специализированной библиотеке для слепых пройдут книжно-иллюстративные выставки.

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