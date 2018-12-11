2018-12-11T05:58:23+03:00
Общество

Землетрясение на Курилах: местные жители почувствовали подземные толчки

Правда, никто не стал обращаться за помощью и паниковать
Ольга КИВА
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Землетрясение на Курилах: местные жители почувствовали подземные толчкиЗемлетрясение на Курилах: местные жители почувствовали подземные толчкиФото: ГУ МЧС России по Сахалинской области
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На Курилах зарегистрировали подземные толчки. Это случилось сегодня утром, 11 декабря. Землетрясение произошло в 57 километрах от Южно-Курильска на глубине 111 километров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, подземные толчки ощутили жители Южно-Курильска и села Малокурильское. Однако землетрясение в три бала ничуть не пугало людей и не разрушило ни одного здания.

Специалисты чрезвычайного ведомства отмечают, что на телефон доверия никто из местных жителей не обращался. Также в регионе не объявляли тревогу цунами. Оперативные группы уже приступили к осмотру зданий и сооружений, чтобы точно убедиться, что поврежденных строений нет и жизни людей ничего не угрожает. Ситуация находится на контроле дежурной смены ЦУКС.

Жителям области напоминают, в случае необходимости нужно звонить по единому телефону вызова экстренных служб - 112.

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