2018-12-11T07:51:39+03:00
Общество

Москвичи распробовали угощения из Хабаровского края на Дальневосточной ярмарке

Жителям столицы больше по вкусу пришлась жареная корюшка
Ольга КИВА
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Москвичи распробовали угощения из Хабаровского края на Дальневосточной ярмаркеМосквичи распробовали угощения из Хабаровского края на Дальневосточной ярмаркеФото: Правительство Хабаровского края
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В Москве закончилась Дальневосточная ярмарка, которую проводили в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока». Производители и фермеры Хабаровского края представили жителям Первопрестольной свои угощения. В ассортименте продукции были рыбные деликатесы - жаренная корюшка и мойва, копченая кета, нерка и многое другое, а также дальневосточные сиропы, мед, ягоды лимонника, чага, варенье, папоротник, шиповник, соки и чай.

- После ярмарки участники подвели итоги. Они продали больше четырех тонн продукции. К слову, больше всего гостям по вкусу пришлась жареная корюшка, еще часто покупали дикоросы. «Дары тайги» в праздничной упаковке - отличный подарок на Новый год. Предприниматели также продавали мучную продукцию с изображением герба края и логотипом «Наш выбор 27», - отмечает Екатерина Чабан, заместитель начальника управления потребительского рынка министерства торговли края.

Гастрономическая программа «Дней Дальнего Востока» продолжится в «Экспоцентре» на Красной Пресне. Там с 13 по 15 декабря устраивают образовательный фестиваль, участники которого смогут попробовать блюда, приготовленные по дальневосточным рецептам. В меню салат из папоротника с олениной, фишбургер с щукой и строганина из рыбы.

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