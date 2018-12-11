2018-12-11T06:57:27+03:00
Спорт

Матч «Амур» - «Барыс» 10 декабря: хабаровчане показали гостям свой крутой нрав

«Тигры» сначала сравняли счет, а потом забили победный гол
Ольга КИВА
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Матч «Амур» - «Барыс» 10 декабря: хабаровчане показали гостям свой крутой нравМатч «Амур» - «Барыс» 10 декабря: хабаровчане показали гостям свой крутой нравФото: пресс-служба ХК "Амур"
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Вчера команда «Амура» принимала у себя гостей из Астаны. На лед «Платинум Арены» вместе с хабаровчанами вышли игроки команды «Барыс». Гости довольно резво начали матч и даже успели в первом периоде забить гол хозяевам. Однако «тигры» не остались в долгу и сравняли счет, вонзив шайбу под перекладину ворот Граховины.

- Сравняв счёт, хозяева включили дополнительные скорости и создали несколько отличных возможностей. Пожалуй, лучшей из них стал выход Влада Ушенина один на один с вратарём. Шайба пролетела мимо ворот, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

Во втором периоде хабаровчане не просто держали оборону, но и периодически проводили контратаки. Свой характер хабаровчане показали в третьем периоде, самоотверженно стремясь к победе. И они добились своего – решающий гол забил Томаш Загорна. Счет 2:1 в пользу хабаровчан. «Тигры» заслуженно получили два очка и приблизились к зоне плей-офф.

В ближайшую субботу команда «Амур» отправится в Китай, где проведет два матча с занимающим восьмую строчку «Куньлунем».

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