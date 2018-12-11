2018-12-11T08:19:28+03:00
Происшествия

Пожилая хабаровчанка неожиданно осталась без денег в подъезде собственного дома

Женщина рассказала, что один грабитель закрыл ей глаза, а второй вырвал сумку
Ольга КИВА
Поделиться:
Пожилая хабаровчанка неожиданно осталась без денег в подъезде собственного домаПожилая хабаровчанка неожиданно осталась без денег в подъезде собственного домаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жительница поселка Лососина возвращалась домой из магазина, но до квартиры дойти не смогла. В подъезде на нее напали неизвестные – один закрыл ей глаза, а второй в это время вырвал сумку из рук. Пока испуганная пенсионерка приходила в себя, грабители успели скрыться.

- Такую историю рассказала потерпевшая, когда обратилась в полицию. Оперативникам удалось задержать фигурантов, что называется по горячим следами. Как выяснилось, на пожилую сельчанку напали двое безработных. Одному из них 39 лет, второму – 24. У обоих криминальное прошлое, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержанные признались, что знали пенсионерку, а деньги у нее заметили, когда та расплачивалась на кассе в магазине. Они проследили за ней, а когда подвернулся удобный случай, напали и отобрали сумку, в которой лежали 10 тысяч рублей. К слову, на эти деньги фигуранты покупали выпивку и закуску.

Против задержанных завели уголовные дела по статье «Грабеж». На время расследования мужчин отпустили под подписку о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае