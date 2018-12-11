Пожилая хабаровчанка неожиданно осталась без денег в подъезде собственного дома

11 Дек. 08:19 2018-12-11T08:19:28+03:00

Женщина рассказала, что один грабитель закрыл ей глаза, а второй вырвал сумку

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Жительница поселка Лососина возвращалась домой из магазина, но до квартиры дойти не смогла. В подъезде на нее напали неизвестные – один закрыл ей глаза, а второй в это время вырвал сумку из рук. Пока испуганная пенсионерка приходила в себя, грабители успели скрыться.

- Такую историю рассказала потерпевшая, когда обратилась в полицию. Оперативникам удалось задержать фигурантов, что называется по горячим следами. Как выяснилось, на пожилую сельчанку напали двое безработных. Одному из них 39 лет, второму – 24. У обоих криминальное прошлое, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержанные признались, что знали пенсионерку, а деньги у нее заметили, когда та расплачивалась на кассе в магазине. Они проследили за ней, а когда подвернулся удобный случай, напали и отобрали сумку, в которой лежали 10 тысяч рублей. К слову, на эти деньги фигуранты покупали выпивку и закуску.

Против задержанных завели уголовные дела по статье «Грабеж». На время расследования мужчин отпустили под подписку о невыезде.