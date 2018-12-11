Сотовая связь все больше распространяется вдоль трассы Лидога-Ванино в Хабаровском крае

11 Дек. 08:57 2018-12-11T08:57:16+03:00

В этом есть заслуга ученых и студентов, придумавших станции, работающие от солнечных батарей и ветрогенераторов

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Трассу Лидога-Ванино в Хабаровском крае на сегодняшний день покрыли сигналом сотовой связи больше чем на половину. Базовые станции уже установили на 79, 121, 182 и 197 километрах автодороги. При этом в прошлом году запустили оборудование, работающее от альтернативных источников питания – солнечных батарей и ветрогенераторов. Эту идею воплотили в жизнь благодаря ученым и студентам Тихоокеанского государственного университета. С помощью таких базовых станций удалось обеспечить связью 49 километров трассы.

- В регионе планируют до 2020 года обеспечить радиотелефонной связью до 74 процентов магистрали. Это необходимо сделать, чтобы водители и пассажиры могли в любой момент позвонить и позвать на помощь в случае экстренных ситуаций, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, дорога Лидога - Ванино – это один из главных транспортных узлов региона, обеспечивающий сообщение между шестью районами края, а также выход федеральных дорог «Амур» и «Уссури» к Комсомольску-на-Амуре и к морским международным портам Ванино и Советская Гавань. Дорогу открыли в октябре прошлого года, но до сегодняшнего дня сотовая связь на трассе была только со стороны села Лидога и поселка Ванино.