2018-12-11T09:26:43+03:00
Общество

Продажу пиротехники в Хабаровском крае взяли на особый контроль

В преддверие новогодних праздник в крае проверят 18 торговых точек
Ульяна КОСКИНА
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Продажу пиротехники в Хабаровском крае взяли на особый контрольПродажу пиротехники в Хабаровском крае взяли на особый контрольФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Хабаровские спасатели начали проверять точки продажи пиротехники в преддверии новогодних праздников. Всего в крае числится 18 объектов. Специалисты обратят особое внимание на пожарную безопасность самих магазинов, а у продавцов проверят наличие сертификатов качества продукции. Информацию о нарушениях будут передавать в полицию.

- Хабаровчане при покупке товара могут запросить лицензию, - сообщила Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы краевого управления МЧС. - Также инструкция на упаковке должна быть на русском языке. Следует проверить и целостность коробки. А вот детям продавать петарды и вовсе запрещено.

Кроме того, следует обязательно соблюдать инструкцию, которая указана на упаковке. Если должны выстрелить шесть залпов, а в итоге произошло только пять, то к петарде нельзя подходить и тем более наклоняться над взрывчатым предметом. Это опасно! Нужно забросать его снегом. Напомним, в прошлом году 29-летний житель села Георгиевка запускал фейерверк с друзьями накануне Нового года. Однако, произошло всего девять выстрелов вместо 10. Мужчина решил проверить, что не так с изделием. В итоге получил зарядом в глаз и погиб.

Добавим, что не только магазины пиротехники попадут под внимание сотрудников МЧС. Проверки ждут 1800 объектов массового отдыха детей и взрослых. Это те места, где будут проходить новогодние праздники. Ориентировочно рейды завершатся 10 января.

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