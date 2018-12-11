2018-12-11T09:47:23+03:00
Спорт

В Хабаровском крае прошли открытые соревнования по тхэквондо

Победители турнира представят регион на первенстве России
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае прошли открытые соревнования по тхэквондо. Фото: Федерация тхэквондо ВТ Хабаровского краяВ Хабаровском крае прошли открытые соревнования по тхэквондо. Фото: Федерация тхэквондо ВТ Хабаровского края
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Более 150 спортсменов из Еврейской аввтономии, Хабаровского и Приморского краев съехались в поселок Галичный Комсомольского района, чтобы побороться за место в сборной. Соревнования проводились в дисциплине керруги (поединки - прим.ред.), в итоге победу в командном зачете одержали хозяева турнира.

- Поселок Галичный, по сути, это деревня, в местной школе учится всего 50 человек, но они с упорством занимаются тхэквондо, поэтому краевая федерация решила подержать спортсменов и тренеров Комсомольского района и провести у них соревнования, тем более в таком прекрасном спортивном зале не стыдно принимать масштабный турнир, - отметил Икромхон Яхябоев, президент Федерации тхэквондо Хабаровского края.

По итогам соревнований первое общекомандное место завоевали спортсмены Комсомольского района, второе - Солнечного и третье - Хабаровского районов. Следующие соревнования по тхэквондо пройдут 16 декабря в краевом центре, где будет разыгран открытый Кубок Хабаровска.

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