Хабаровским школьникам 12 декабря торжественно вручат паспорта

СЕГОДНЯ 10:05 2018-12-11T10:05:40+03:00

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В Хабаровске 12 декабря школьникам в торжественной обстановке вручат паспорта. Получение главного документа в жизни в праздничной обстановке надолго запомнится ребятам. Церемония пройдет в КСК «Арсеналец», расположенном на улице Тихоокеанской с 13 до 14 часов.

- В мероприятии будут участвовать больше 400 человек. Среди них школьники, педагоги и родители. Примечательно, что вручать паспорта 14-летним ребятам будут в год 80-летия Хабаровского края и 160-летия Хабаровска. Во время церемонии выступят ученики с концертными номерами, - рассказали в городском управлении образования.

Напомним, в также торжественной обстановке получили свои паспорта 47 юных комсомольчан. Правда, тогда церемония прошла накануне празднования 80-летия края. Заветные корочки дают ребятам право решать некоторые вопросы самостоятельно, однако совершеннолетие для них по закону наступит только в 18 лет.