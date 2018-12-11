2018-12-11T10:32:48+03:00
Общество

В Хабаровском крае прокурор выявил нарушения в работе ТОСЭР

По факту хищения бюджетных средств расследуется уголовное дело
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае прокурор выявил нарушения в работе ТОСЭРВ Хабаровском крае прокурор выявил нарушения в работе ТОСЭРФото: Александр МИЛКУС
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На состоявшемся накануне в краевом центре совещании с генпрокурором России Юрием Гулягиным собравшиеся обсудили несколько важных вопросов, касающихся функционирования ТОСЭР в 2018 году. А именно - только по итогом сентябрьской проверки на Дальнем Востоке прокуроры выявили 900 нарушений законодательства, было возбуждено 18 административных дел и два уголовных - по факту мошенничества и кражи.

- В Хабаровском крае по результатам проверки возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении неустановленных лиц, которые похитили бюджетные средства при исполнении муниципальных контрактов на строительство подъездной автодороги к площадке ТОСЭР, - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. - Ущерб городскому округу «Город Комсомольск-на-Амуре» превысил пять миллионов рублей.

Таким образом, как отметили в ведомстве, наряду с ежегодным увеличением количества инвесторов также растет и число выявляемых нарушений законодательства в сфере функционирования ТОСЭР. Рабочая группа на совещании обсудила возможные пути решения проблемы и составила план деятельности на 2019 год.

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