2018-12-11T12:03:09+03:00
Происшествия

На Камчатке отчаянные продавщицы били и царапали полицейских, не пуская их к ящикам незаконного алкоголя

Теперь женщинам придется ответить за нападение на представителей власти
Ольга КИВА
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На Камчатке отчаянные продавщицы били и царапали полицейских, не пуская к ящикам незаконного алкоголяНа Камчатке отчаянные продавщицы били и царапали полицейских, не пуская к ящикам незаконного алкоголяФото: Тимур ХАНОВ
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Немолодые жительницы Вилючинска оказались фигурантками уголовного дела. Женщины 63 и 50 лет работали в одном магазине и понимали друг друга с полуслова. Они также синхронно решили во чтобы то ни стало остановить полицейских, которые пришли к ним с проверкой.

- Стражи порядка нагрянули в торговую точку с целью выяснить ситуацию по незаконной торговле алкоголем. Однако продавщицы всеми правдами и неправдами решили не пускать полицейских в подсобные помещения. Дело дошло до рукоприкладства. Одна из задержанных кулаком ударила сотрудника полиции в грудь, а вторая толкнула его напарника и ногтями расцарапала ему руку, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

Теперь женщинам придется ответить за нападение на представителей власти. Против них уже завели уголовное дело, в рамках которого следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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